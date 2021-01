L’ex compagna di Giuseppe Conte ha rivelato di sostenerlo costantemente in privato, una rivelazione che secondo alcuni dà fastidio ad Olivia.

Nella breve carriera politica di Giuseppe Conte ci sono stati ostacoli che molti premier non hanno dovuto affrontare. Il suo incarico è cominciato in una situazione da equilibrista, in cui si è visto costretto a mediare tra Di Maio e Salvini, due che non si stavano certo simpatici prima dell’accordo di governo. Quell’unione non poteva che culminare con una crisi di governo – quella dell’agosto 2019 – che è stata risolta proprio da Giuseppe Conte con l’ausilio di Matteo Renzi e del PD.

Anche questa alleanza appariva fragile già in partenza e lo è sembrata ancor di più quando Renzi ha deciso di scindersi dal PD, portando con sé i fedelissimi nel nuovo partito Italia Viva. Sin dal primo momento gli esperti avevano individuato in Italia Viva una bomba ad orologeria per la maggioranza, un elemento di disturbo alla coesione che prima o poi avrebbe portato ad una nuova crisi. I timori si sono rivelati fondati a dicembre 2020, quando Renzi e i suoi hanno cominciato a palesare dubbi sul Recovery Plan.

Giuseppe Conte, la rivelazione dell’ex moglie fa ingelosire Olivia?

La divergenza si è presto tramutata in scontro politico e mediatico, culminato con le dimissioni dal governo di Renzi prima e Conte poi. La palla adesso è passata in mano al Presidente della Repubblica che oggi svolgerà il secondo giorno di consultazioni. In un momento così complicato, Conte può contare su alleati forti, non in Senato ma in famiglia. La sua compagna Olivia, ovviamente, ma anche l’ex moglie Valentina Fico. I due, infatti, si sentono costantemente per concordare le scelte sul figlio Nicolò e, come spiegato dalla stessa Fico, sono spesso e volentieri sulla stessa lunghezza d’onda.

In un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera‘ l’ex moglie del premier dimissionario ha rivelato anche: “Lo incoraggio in privato. Mi è piaciuto il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto e nel chiedere aiuto”. Insomma la Fico ritiene che l’ex marito abbia compiuto i passi corretti e lo sostiene in questo momento di difficoltà. Una rivelazione che secondo alcuni avrebbe dato fastidio all’attuale compagna di Conte, Olivia Paladino. Ipotesi, però, che non è supportata da alcuna conferma, visto che come al solito la First Lady non parla con la stampa e sostiene in privato, senza proclami, il suo compagno.

