Una carriera da incorniciare: Gianluigi ‘Gigi’ Buffon compie oggi 43 anni, ma non vuole pensare di smettere di giocare

Un giorno speciale per Gianluigi Buffon, che oggi 28 gennaio 2021, compie ben 43 anni. La leggenda del calcio italiano ha collezionato tanti successi nella sua carriera: gli manca soltanto la Champions League che non è mai arrivata nella sua bacheca personale. Per tutti è ‘Gigi’, il portiere più forte di tutti i mondi ed ancora oggi è un professionista esemplare mettendosi sempre in discussione. L’allenatore dei bianconeri, Andrea Pirlo, l’ha schierato nella gara di Coppa Italia contro la Spal ed ha chiuso il match con la porta inviolata. Non solo in campo, ma lo stesso Buffon ha fatto parlare di sé anche per diverse vicende fuori dal terreno di gioco con l’addio del suo matrimonio con Alena Seredova. Dalla loro relazione sono nati due figli: Louis Thomas Buffon e David Lee. La coppia è convolata a nozze nel 2011 nel Duomo di Praga con una festa speciale al Twiga Beach Club con oltre 250 invitati.

Gianluigi Buffon, l’addio con Alena Seredova

Negli anni a seguire lo stesso numero uno di sempre ha annunciato nel 2014 la fine del suo matrimonio con la stessa modella ceca: “In un momento molto delicato, nel quale bastava niente per crearmi delle difficoltà anche dal punto di vista mediatico, Alena è stata una donna con una dignità incredibile. Ha messo davanti l’amore per la famiglia e per i propri figli e non il suo ego. E questo è qualcosa per cui la ringrazierò per sempre”. Infine, ha concluso: “Nonostante fossimo separati da un po’, lei aveva tutto il diritto di crearmi problemi. Invece è stata splendida come pensavo”. La Seredova ha annunciato anche di essere stata tradita diverse volte con lo stesso Buffon che poi è uscito alla scoperto con la giornalista Ilaria D’Amico.