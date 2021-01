Nella Casa del GF VIP, Stefania Orlando è tra i concorrenti chiave ed è al centro delle preoccupazioni di suo marito Simone Giallorenzi.

Sono giorni difficili per i gieffini, che hanno di recente scoperto che l’edizione di quest’anno del Grande Fratello VIP durerà fino alla data record del 1 marzo. La decisione della produzione ha scaldato gli animi dei vipponi e li ha gettati nello sconforto all’idea di dover passare ancora più di un mese nella Casa di Cinecittà. Momenti duri anche per Stefania Orlando, tra i favoriti della stagione e candidata alla vittoria del reality show di Alfonso Signorini. Da fuori, il marito Simone Giallorenzi è preoccupato per la salute mentale di Stefania e ha confessato di aver ricevuto una telefonata particolare…

Simone Giallorenzi, invitato a “Casa Chi” per parlare della situazione all’interno della Casa e di cosa ne pensi, soprattutto della sua Stefania, ha raccontato di essere molto preoccupato per la salute mentale della showgirl. I gieffini, infatti, che sono entrati nella Casa più spiata d’Italia all’inizio del programma, sono lì da circa 6 mesi. Un tempo davvero lungo, che costringerà molti di loro a doversi poi riabituare alla vita reale, alla fine del programma.

“Temo per la sua incolumità psicologica“ – ha confessato Giallorenzi – “E‘ una grossa pressione vivere in quella situazione. Sono preoccupato anche per quando uscirà, avrà bisogno forse di un periodo per riadattarsi alla vita normale.“. Proprio di recente la Orlando è stata al centro di gossip e polemiche per il suo ex marito Andrea Roncato che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alla loro relazione, accusando duramente la showgirl.

Giallorenzi ha confessato a Casa Chi di aver ricevuto una chiamata da Roncato e ha spezzato una lancia a suo favore, attribuendo l’exploit non proprio carino sulla Orlando ad una cattiva gestione dei social network. “Sì, ci siamo sentiti. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina. Gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Abbiamo detto quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme.”