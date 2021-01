By

Non c’è pace nella querelle Giulia Salemi-Famiglia Pretelli. I parenti del gieffino sembrano non volersi proprio arrendere contro la nuova fiamma di Pierpaolo.

Le acque non accennano a calmarsi per la situazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due gieffini, che negli ultimi mesi si sono avvicinati molto e sembrano stare davvero bene insieme nella Casa del Grande Fratello, si sono attirati le ire e antipatie della famiglia Pretelli. I genitori, il fratello e la zia del vippone, infatti, non vogliono proprio farsi andare giù la nuova liason di Pierpaolo con la modella e da fuori, il botta e risposta è continuo. Ma zia Pretelli, stavolta, sembra aver davvero esagerato.

La famiglia Pretelli e il voodoo di Giulia Salemi

Zia Maristella è particolarmente agguerrita contro la Salemi e la volontà di non farla in nessun modo entrare nella famiglia di suo nipote, che sembra sempre più frustrato e deluso dall’atteggiamento dei parenti dall’interno della Casa del Grande Fratello VIP. La madre e il fratello di Pierpaolo hanno provato più volte a mettersi contro la situazione con la Salemi, ma la zia se le inventa davvero tutte pur di dimostrare che la modella ha qualcosa che non va.

Questa volta, tentando di provare non si sa bene cosa, ha condiviso sul suo profilo Facebook, una foto che ritrae Giulia Salemi con in mano una bambolina bianca. La zia di Pierpaolo sostiene si tratti di una bambolina voodoo e scrive “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque.”. Non è chiaro cosa stia esattamente cercando di dimostrare, zia Maristella, ma il suo gesto non è passato inosservato e molti utenti si sono infuriati.

L’accusa principale che molti utenti hanno mosso alla zia di Pretelli è quella di provarle tutte pur di mettere in cattiva luce la Salemi, che non ha fatto niente di male se non avvicinarsi a Pierpaolo al GF.