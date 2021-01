Gemma Galgani, scontro a ‘Uomini e Donne’: le prove del tradimento

Una delusissima Gemma Galgani sarà la protagonista della puntata odierna di ‘Uomini e Donne’. Dito puntato contro Maurizio Guerci.

Ancora una volta finisce tutto con una delusione in amore per Gemma Galgani. La Dama Torinese, volto noto e molto amato di ‘Uomini e Donne‘, da settimane stava stimolando la curiosità dei suoi fans per quanto riguarda le vicissitudini legate al Trono Over. L’ultima storia che vedeva impegnata Gemma Galgani riguardava il cavaliere Maurizio Guerci.

Ma già da prima delle festività natalizie si era vociferato di problemi non da poco tra i due. Lui avrebbe addirittura trascorso il Capodanno con un’altra donna. Solamente un’amica in grande difficoltà in questo periodo, si era affrettato a spiegare Maurizio. Ma nella puntata di giovedì 28 gennaio 2021 registrata nei giorni scorsi, a ‘Uomini e Donne’ avverrà una amara confessione da parte della stessa Gemma. Con tanto di faccia a faccia con Guerci, che l’ha profondamente delusa.

Gemma Galgani, lei ha le prove del tradimento di Maurizio Guerci

La relazione si è interrotta su iniziativa proprio dell’uomo, cosa che porta la Galgani a dire pubblicamente di credere che questo sia avvenuto per la presenza di una terza incomoda. Durante l’ultima puntata non erano mancate neppure le lacrime da parte della torinese.

Guerci ha negato tutto quanto, dichiarando di non avere mai agito di nascosto. Ma il 50enne non ha convinto neppure Tina Cipollari, grande amica-nemica della Galgani. Che da par suo ribadisce di avere ricevuto delle segnalazioni tali da inchiodare Maurizio alle sue responsabilità.