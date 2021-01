Francesca Brambilla e i pettegolezzi su Higuain: “E’ ossessivo-compulsivo”

Francesca Brambilla non si è risparmiata nei pettegolezzi contro il calciatore Gonzalo Higuain, confessato i suoi comportamenti “strani”.

Francesca Brambilla, che conta un certo numero di fan su instagram ed è nota anche per la breve relazione con il tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino, l’ha sparata grossa su Gonzalo Higuain. Il calciatore era già stato vittima dei gossip poco lusinghieri di Manuela Ferreri che aveva asserito che a lui “piacciono le zozze“. La Brambilla è tornata alla carica con un commento forte su Higuain e sul suo atteggiamento nelle relazioni. Ecco la frase della modella.

Francesca Brambilla contro Higuain “E’ ossessivo”

La Bona Sorte di “Avanti un altro” è stata ospite di “Tiki Taka” di Piero Chiambretti e ha lanciato delle dichiarazioni non troppo edificanti su Higuain. Il calciatore non ama parlare della sua vita privata e della sua intimità, ma lo hanno fatto per lui praticamente tutte le sue ex e le donne con cui ha avuto a che fare, compresa la modella Brambilla.

“Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava.” questo il commento della modella che potrebbe far storcere il naso a Higuain, dipinto come un amante soffocante e che sta col fiato sul collo alle ragazze con cui ha avuto a che fare. Queste affermazioni, risuonano con quelle di un mese di Manuela Ferreri.

La Ferreri, sempre ospite del programma sportivo di Chiambretti, aveva dichiarato che a Higuain “piacciono le zozze“. E alla domanda del padrone di casa su cosa intendesse inserire nella categoria delle “zozze”, la Ferreri ha risposto così: “Le zozze sono quelle che vogliono solamente un approccio sessuale, fameliche di…Io sono una donna romantica.”