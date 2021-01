Festival di Sanremo, Albano all’attacco: “Rimandatelo!”

Caos Festival di Sanremo, si parla di imminente addio di Amadeus e Albano adesso parte all’attacco: “Rimandatelo!”.

Sta facendo discutere un possibile rinvio del Festival di Sanremo: sembra infatti del tutto evidente che anche svolgendosi a marzo, qualsiasi idea – dalla quarantena del pubblico ai figuranti in sala – dovrà essere bocciata. Insomma, il festival sarebbe da svolgersi al chiuso e senza pubblico.

Un ipotesi, quella del teatro Ariston vuoto, che non piace praticamente a nessuno. Tant’è che sembra addirittura che il conduttore Amadeus minaccerebbe di dimettersi dal ruolo di presentatore e di direttore artistico, con lui darebbe l’addio anche lo showman Fiorello. Quasi una doccia fredda per gli organizzatori.

Albano e l’appello per il Festival di Sanremo

Occorre sottolineare il “quasi”: sembra infatti del tutto evidente che il festival non è mai stato al sicuro da rinvii possibili, negli ultimi mesi. Chi pensava che si potesse svolgere in ogni caso, con una pandemia in corso, sperando magari in un allentamento delle misure di contenimento, può essere considerato un sognatore o un utopista. Qualcuno, come Albano, è sempre sembrato scettico e oggi torna alla carica.

“La mia su Sanremo l’ho già detta: in onore del Festival e per ciò che ha rappresentato nel mondo e per gli italiani è meglio rimandarlo” – sono le parole del leone di Cellino San Marco all’Adnkronos – “È giusto che non ci sia il pubblico, sarebbe troppo rischioso. Per questo dico: rispettiamo Sanremo e rimandiamolo. Hanno cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro e il festival de Viña del Mar in sud America. Il Covid morirà, Sanremo deve essere onorato per quello che è e farlo in piena pandemia è un errore”.