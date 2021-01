Esplosione in garage, i pompieri trovano un uomo morto

By

I vigili del fuoco accorrono per spegnere un incendio deflagrato in un box auto. Al suo interno c’è il cadavere di un uomo morto.

Una esplosione molto forte è avvenuta a Spinea, località veneta situata nel territorio di Mestre, in provincia di Venezia. Verso le ore 01:15 di giovedì 28 gennaio 2021 la deflagrazione ha avuto luogo all’interno di un box auto, situato a distanza dalla abitazione alla quale è annesso. Subito sono accorsi i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per spegnere l’incendio che ne è scaturito.

Ma subito dopo avere estinto le fiamme, i pompieri hanno compiuto una macabra scoperta. Infatti all’interno del garage c’era il corpo di un uomo morto nella circostanza. A seguito di una prima osservazione è stato possibile capire che si trattava di un uomo, identificato poi con un 45enne del posto. Non si sa altro sul suo conto, con le forze dell’ordine accorse assieme ai vigili del fuoco che non hanno diffuso altri dettagli in merito. È servita una squadra di 9 pompieri a bordo di una autoscala, una autobotte ed una autopompa.

Uomo morto, le autorità pensano a suicidio o incidente come spiegazione

Presente inoltre anche il personale medico del Suem 118 ed i carabinieri, che hanno sottoposto il box auto a sequestro. Risulterebbe sequestrato anche il cadavere dell’uomo morto al suo interno. Si indaga per cercare di stabilire la dinamica di questa circostanza drammatica.

Sulle prime si pensa ad un tentativo di suicidio andato a buon fine, ma gli inquirenti non escludono neppure la possibilità che l’incendio possa avere tratto origine da un improvviso incidente, magari per via di un guasto.