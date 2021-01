Che Dio ci aiuti, gossip “piccante” su Erasmo Genzini e Francesca Chillemi

Il destino ha fatto incontrare Erasmo Genzini e Francesca Chillemi, protagonisti di Che Dio ci aiuti, anche al di fuori del set.

Francesca Chillemi e Erasmo Genzini sono ormai due colonne portanti di Che Dio ci aiuti. Ma la vita ha portato i due attori, conosciutisi sul set della fiction L’Isola di Pietro con Gianni Morandi, a ritrovarsi anche al di fuori del set: a quanto pare sono vicini di casa! A raccontarlo è stato lo stesso Genzini sulle pagine di Tv Mia, spiegando che lui e Francesca si conoscono da anni e sono amici (e forse, qualcun aggiunge maliziosamente, qualcosa di più…).

C’è del tenero tra Erasmo Genzini e Francesca Chillemi?

“Tra noi c’è una grande intesa, sono felice di recitare con lei”, ha affermato Erasmo Genzini. In realtà Francesca Chillemi vive da tempo a New York con la sua famiglia, ma quando è in Italia soggiorna nello stesso quartiere di Genzini. Non solo: a poche decine di metri da Genzini vive anche Valeria Fabrizi, alias suor Costanza. “Capita di incontrarci quando andiamo a fare la spesa. Insomma, questa fiction è una grande famiglia, dentro e fuori dal set”, ha raccontato l’attore.

Tra Erasmo e Francesca c’è però un’armonia tale che l’attore già non vede l’ora di girare la settima stagione di Che Dio ci aiuti. “Spero proprio che si faccia”, dice. Non è ancora detto che la fiction venga confermata per una nuova stagione, ma dato il grande successo di audience e il caloroso entusiasmo manifestato dal pubblico è probabile che ci sarà un seguito. Stay tuned.

