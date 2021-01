Can Yaman e Diletta Leotta, la relazione: spunta un’altra verità

In questi ultimi giorni si vocifera che tra Can Yaman e Diletta Leotta sia scoccato l’amore, vediamo cosa succede davvero.

Sono in moltissimi coloro i quali si domandano se il chiacchierato flirt tra l’attore turco Can Yaman e la conduttrice sportiva Diletta Leotta sia ‘autentico’ o se sia stato architettato per secondi fini, come ad esempio per sponsorizzazioni varie.

L’esperto di gossip Alberto Dandolo ha voluto far luce sulla vicenda con un articolo pubblicato su Oggi. Il giornalista ha cercato di mettersi in contatto con la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, la quale ha risposto con un perentorio “no comment“. Per Dandalo è stato molto sospetto, in quanto la giornalista sportiva non ha voluto né confermare né smentire le inequivocabili foto uscite di recente che la ritraggono con Can Yaman in atteggiamenti complici. I due, poi, sembra che si stiano divertendo a giocare col gossip sui social, postando dediche dolci e pensieri romantici.

Can Yaman e Diletta Leotta: amici di affari?

In molti si chiedono perché Can Yaman e Diletta Leotta non stiano rispondendo alle domande sul loro flirt. Che vogliano privacy? Ma allora perché stuzzicare i fans su Instagram con frasi equivocabili? Per Alberto Dandalo i due sono si una coppia, ma “probabilmente solo di amici e di affari“. Inoltre per il giornalista è possibile che la Leotta voglia arrivare in Turchia come star della famosa serie di cui è protagonista Yaman.

La presunta vita romantica di Diletta Leotta e Can Yaman, inoltre, sta facendo molti favori ai due. L’attore turco ha girato uno spot pubblicitario per il marchio De Cecco, poi è stato ospite a “Verissimo” e “C’è Posta per Te” e per la conduttrice di Dazn si parla della possibilità di essere co-conduttrice alla kermesse di Sanremo 2021. Non si hanno certezze sul rapporto vero o presunto delle due star, ma è certo che stare al centro del gossip sta giocando a loro favore.