Aurora Ramazzotti superhot: “Quando potevamo farlo…”

Come la maggior parte di noi, Aurora Ramazzotti rimpiange la vita pre-Coronavirus, quando lockdown, mascherine e restrizioni varie erano ancora di là da venire.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Aurora Ramazzotti si mostra in un selfie allo specchio, e ricorda quando, un anno fa, la vita si poteva ancora programmare. Lo scatto ha subito mandato in tilt il web: la primogenita di Eros e Michelle Hunziker sfoggia un look che richiama il total denim di Britney Spears: top minuscolo, pantalone e giacca, tutto rigorosamente di jeans.

La dolce nostalgia di Aurora Ramazzotti

“Febbraio 2020- quando ancora ci era concesso programmare le cose🤯” scrive Aurora Ramazzotti. La ragazza utilizza spesso il suo profilo social per intrattenere i suoi followers e parlare, anche in maniera ironica e sarcastica, anche di temi molto delicati.

Di recente, in particolare, Aurora Ramazzotti si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni sul suo rapporto con mamma Michelle, che ha definito “severa e oppressiva“. Questo è quello che lei percepiva quando, da adolescente, era uno spirito ribelle in cerca di libertà. Ora, però, la 20enne ringrazia la madre per averla cresciuta con dei sani valori. Le due hanno un rapporto molto forte e sono accomunate anche dal medesimo senso dell’ironia e dalla capacità di prendere in giro.

“Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato a essere forte”, ha confessato sempre via Instagram Aurora Ramazzotti, rispondendo a un fan che le ha chiesto se abbia mai fatto ricorso alla psicoterapia.