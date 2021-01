Asia Busciantella, l’ex collegiale ricoverata: “Lo so che è dura”

L’influencer Asia Busciantella sta male, l’ex collegiale ricoverata: “Lo so che è dura”, scrive sulle Instagram Stories.

Problemi di salute seri per la giovane influencer e TikToker Asia Busciantella, reduce dall’esperienza de Il Collegio, a cui ha partecipato per la quarta edizione. La ragazza di Trevi, in provincia di Perugia, si trova ricoverata in ospedale. Non si conosce il motivo, anche se lei ha spiegato qualcosa ai suoi follower.

Su TikTok ha infatti specificato: “Stanotte mi hanno ricoverata in ospedale. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente. Mi hanno messo l’ago per la flebo e ho già fatto diversi tamponi”. Il ricovero è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì e la giovane dovrebbe ancora trovarsi in ospedale.

Cosa è successo ad Asia Busciantella

La ragazza, meglio nota come la pattinatrice “strafottente” del gruppo de Il Collegio 4, sta ricevendo in queste ore tantissimi attestati di vicinanza da parte dei suoi follower. Infatti, Asia Busciantella – che è stata anche considerata sentimentalmente vicina a un altro giovane influencer, Denis Dosio – è seguita sul suo profilo Instagram da oltre 600mila follower ed è amatissima dal pubblico dei suoi coetanei.

Nei brevi video apparsa sui social, la si può vedere visibilmente intristita, al limite delle lacrime, nelle sue Instagram Stories e anche su TikTok. In un altro breve video, mostra la cena che le viene servita in ospedale, ovvero una passata brodosa, poi ancora qualche ora fa è tornata sui social. “Lo so che è dura, ma so anche che tu puoi affrontare qualsiasi cosa”, ha scritto la ragazza facendo una dedica a se stessa.