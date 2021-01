Antonella Elia rompe il silenzio: “Ho letto cosa mi avete scritto”

Antonella Elia ha rotto il silenzio dopo giornate molte particolare, in seguito alla lite con Samantha De Grenet. L’opinionista si racconta.

Per l’opinionista ed ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, Antonella Elia, non sono state giornate semplici. La showgirl è finita al centro delle critiche in seguito alla sua lite accesa con Samantha De Grenet, in cui le due si sono offese pesantemente.

Ma cos’è successo tra le due donne? Antonella Elia ha attaccato Samantha De Grenet attaccando la sua forma fisica, dimenticando forse che per la romana gli ultimi anni sono stati abbastanza difficili a causa di un tumore. Nelle scorse ore Antonella ha voluto condividere una triste storia su Instagram, raccontando della malattia che l’ha colpita non molto tempo fa. I suoi followers si sono subito mobilitati per farle sentire la loro vicinanza e la risposta dell’opinionista non si è fatta attendere: “Ho letto cosa mi avete scritto e mi sono commossa“.

Antonella Elia, commossa dal calore dei suoi fans

Antonella Elia si è raccontata a cuore aperto, parlando del tumore che l’ha colpita nel 2016, analizzando come il fattaccio non solo abbia lasciato delle cicatrici fisiche sul suo corpo, ma anche psicologiche. “Ben vengano i vari Instagram, Facebook e tutti i mezzi che ci permettono di stare in contatto con voi“, ha scritto l’opinionista nel post per i suoi followers.

Nelle ultime ore Antonella Elia ha fatto sapere di essersi lasciata del tempo libero per leggere le storie che i suoi followers hanno voluto condividere con lei in merito alle malattie che hanno dovuto affrontare. La showgirl è stata inondata dalla sofferenza che le persone hanno sperimentato, ma si è detta anche commossa da ciò che ha letto. “Mi sono presa l’intera giornata di ieri e parte di quella di oggi per leggere le vostre storie“, ha rivelato.