Amici 20, Martina Miliddi e Aka7even: la fine della loro storia. La relazione tra i due ragazzi, all’interno del talent show, giunge ad un punto di rottura. Martina gela il fidanzato con le sue dichiarazioni.





Tra il ballerino e la cantante finisce quella affinità che li aveva uniti solo fino a pochi giorni fa. La decisione di Martina sembrerebbe essere irrevocabile. Ecco che cosa ha dichiarato la ballerina al suo ormai ex fidanzato.

Amici 20, Martina Miliddi gela Aka7even con le sue dichiarazioni: è la fine della loro storia

Non mancano come ogni anno, anche durante questa edizione del talent show di Canale 5, gli amori che nascono all’interno della scuola, tra i ballerini e i cantanti che partecipano al programma. Quest’anno per altro i ragazzi, per via delle norme anti-Covid, sono obbligati a vivere insieme in una casetta, già da questa prima fase del programma e dunque a trascorrere moltissime ore insieme.

Tra le prime coppie formatesi all’interno della trasmissione, c’è quella composta dalla ballerina Martina e dal cantante Aka7even. I due, in una prima fase, sembravano davvero molto innamorati ma in questi giorni qualcosa tra loro sembra cambiato definitivamente.

Oggi infatti la ballerina ha deciso di troncare definitivamente il rapporto con il suo fidanzato.

Dopo l’ennesima scenata di gelosia da parte di Aka7even, Martina ha infatti affermato: “Dovremmo provare ad allontanarci un po’”, facendo rimanere di sasso il cantante. Aka7even si è sempre mostrato infatti molto convinto di questo rapporto, al punto da sostenere sempre la sua fidanzata, anche nei momenti più difficili. La stessa cosa non è valsa invece per la ballerina, che al contrario ha ammesso di allontanarsi. Martina ha infatti ha affermato: “Sento pesantezza, penso che ti meriti una persona che ti stia accanto sempre”. Sebbene il cantante abbia provato a farle cambiare idea, Martina sembrerebbe essere rimasta convinta della sua decisione.