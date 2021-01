Alba Parietti a Roma per scontrarsi con Maria Teresa Ruta

Parte agguerrita verso Roma Alba Parietti, pronta per scontrarsi con Maria Teresa Ruta: la showgirl ha parlato di lei al Grande Fratello 5.

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello 5” Maria Teresa Ruta ha attirato l’attenzione del pubblico parlando con sdegno della collega Alba Parietti. La showgirl sarebbe rimasta amareggiata per un fatto accaduto anni fa durante una delle edizioni di Miss Italia: quella volta era presente tra la giuria l’attore francese Alain Delon.

Scontro tra titani: chi avrà mentito?

Durante l’episodio del “Grande Fratello” la Ruta ha raccontato che durante la cena era riuscita a sederti proprio accanto all’attore francese, con cui sembrava anche avere un certo feeling. A quanto pare, però, la serata le è stata rovinata da Alba Parietti: Maria Teresa si sarebbe alzata per andare in bagno, ma al suo ritorno avrebbe trovato il posto occupato dalla collega (che in questo modo le ha impedito di approfondire la conoscenza con Delon).

Con un certo orgoglio, comunque, Maria Teresa Ruta ci tiene a far sapere al pubblico che tempo dopo Alain Delon è tornato a cercarla per invitarla a bere qualcosa dopo la cena. Alba Parietti, ovviamente, ha rifiutato questa versione della storia: quella sera anche lei faceva parte dei giudici, quindi il posto a tavola non avrebbe potuto rubarlo perchè le sarebbe spettato di diritto. La donna commenta così la storia della Ruta: “una sceneggiata che si è inventata perché lei è molto fantasiosa. Se tu vuoi raccontare delle cose va bene, ma non t’ inventare balle sulle tue colleghe. Mi è sembrato un modo per rompermi un po’ le scatole: ieri sera dormivo, ma il mio ego mi ha svegliato”.

Proprio questo pomeriggio Alba Parietti ha pubblicato una foto sui social annunciando di essere in viaggio per Roma. La donna apparirà nella prossima puntata del Grande Fratello proprio per potersi scontrare faccia a faccia con Maria Teresa Ruta. “Lo squalo è partito alla volta di Roma” scrive “si sta affilando le pinne”. Nello stesso post parla di una resa dei conti ed invita il pubblico a comprarsi i popcorn per godersi meglio lo spettacolo.