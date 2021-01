Zenga, Roberta Termali attacca Walter: “Ha fatto soffrire i nostri figli”

Nicolò ed Andrea Zenga non hanno mai avuto un padre. Questa è l’accusa che Roberta Termali rivolge all’ex portiere dell’Inter, Walter.

Ne corso delle ultime settimane Andrea Zenga ha parlato del ‘non rapporto’ che intercorre con il suo celebre padre, Walter. Tra il giovane e l’ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale c’è del gelo. Il 28enne, attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, si era aperto con gli altri coinquilini descrivendo la sua difficile situazione.

Leggi anche –> Andrea, lo sfogo sul padre Walter Zenga: “Non ci parliamo da 14 anni”

Su questo argomento irrompe con un certo fragore anche Roberta Termali, madre di Andrea Zenga ed ex moglie di Walter. Lei accusa l’allenatore di essere una figura del tutto assente tanto per Andrea quanto per Nicolò, l’altro figlio nato dal questo matrimonio ormai finito da tempo. Il settimanale ‘Chi’ raccoglie le parole della Termali. Lei è netta nel condannare il comportamento di Walter Zenga. “Anzitutto dovrebbe scusarsi proprio con Nicolò, che è il più grande dei nostri due ragazzi. E che maggiormente ha sofferto per la mancanza di una figura paterna nella sua vita. Anche per questo lui si è spesso preso cura in maniera forte e significativa di suo fratello Andrea”.

Leggi anche –> Nicolò Zenga, confessione sul padre: “Mi chiedeva di cambiare cognome”

Zenga, la sua ex moglie Roberta Termali ci va giù duro: “Ha fatto soffrire i nostri figli”

Fra non molto dovrebbe uscire anche un libro autobiografico della Termali, nel quale verrà tracciato con tutta probabilità un profilo non positivo di Walter. E poi c’è un riferimento, in questa intervista, di non poco conto. Riguarda il matrimonio di Jacopo Zenga, primo figlio dell’ex calciatore, nato da una precedente relazione.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Walter Zenga, il figlio Nicolò mai così duro: “M’ha insegnato solo una cosa”

“Andrea e Nicolò andarono alla cerimonia e ricordo la loro delusione, non riuscirono a parlare con il loro papà come avrebbero voluto. Erano 14 anni che non si vedevano”. Roberta Termali e l’ex calciatore si lasciarono nel 1996, e per nulla in buoni rapporti. Da allora sembra che non si siano mai più rivisti. Ma se un amore che porta figli finisce anche nel peggiore dei modi, almeno bisogna fare in modo che gli stessi figli non soffrano per questa situazione, come ricorda la donna.