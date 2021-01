Xbox Game Pass è un successo: 100 milioni di utenti su Xbox Live

L’Xbox Game Pass cresce di mese in mese, la strategia di Microsoft per la next gen comincia a dare i suoi frutti.

La battaglia mediatica tra Sony e Microsoft in questo inizio generazione vede leggermente favorita la casa nipponica. L’azienda giapponese, infatti, ha presentato una lineup più concreta ed un calendario di pubblicazioni ravvicinato, mentre quella americana ha portato tante promesse e moltissimi teaser trailer. Appare evidente, insomma, come Microsoft sia leggermente indietro sul lavoro per quanto riguarda il lato esclusive, ma ciò nonostante la sua offerta ha coinvolto moltissimi utenti.

L’attenzione di Microsoft, infatti, è stata posta quasi al 100% sul servizio Xbox Game Pass. Si tratta di un abbonamento che permette agli utenti di usufruire di un ampio catalogo di gioco sia che comprino le nuove Xbox Series X/S, sia che posseggano Xbox One, sia che posseggano un Pc Windows. La ciliegina sulla torta del servizio, però, è la possibilità di usufruire di tutte le esclusive (anche temporali) al day one senza costi aggiuntivi. Nel progetto di Microsoft c’era l’idea di inserire al lancio della console Halo: Infinite, ma lo storico franchise si è presentato alla stampa ancora acerbo ed il debutto next gen è stato rimandato di un anno.

Xbox Game Pass è già un successo: 100 milioni di utenti su Xbox Live

Nonostante l’intoppo Halo, le promesse di Microsoft lato esclusive e servizi hanno convinto milioni di utenti ad abbracciare la proposta del colosso di Redmond. Oggi l’azienda americana ha pubblicato i dati riguardanti i suoi servizi e la crescita del fatturato da essi derivante. A farlo è stato il Ceo Nadella, il quale ha primariamente rivelato che quello di novembre è stato il miglior lancio di sempre per una console Microsoft. Nadella ha chiarito che la scarsità di scorte perdurerà fino a marzo, ma che in primavera chiunque lo desideri potrà avere una Xbox Series X o S a casa.

Leggi anche ->Indiana Jones, nuovo videogame sviluppato da Bethesda: non uscirà su Ps5?

Passando ai servizi Nadella ha rivelato che da settembre ad oggi 3 milioni di utenti si sono aggiunti agli abbonati Xbox Game Pass, portandoli ad un totale di 18 milioni (non ha specificato se sono attivi o meno). Il Ceo Microsoft ha anche svelato che gli utenti del Xbox Live sono saliti a 100 milioni, un numero esorbitante. I servizi e l’ecosistema Xbox, insomma, sono in salute e fanno registrare dei miglioramenti, nonostante ad oggi non ci sia un’esclusiva next gen (domani uscirà la prima, The Medium).

Leggi anche ->Ps5 introvabile? Consolatevi con la Launch Collection Bundle