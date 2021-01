Test psicologico: la tua personalità svelata dal modo in cui abbracci

Ognuno di noi ha un modo differente di abbracciare il proprio partner: questo test ci svela cosa dice di noi questa abitudine.

Ah l’amore! La causa di e la soluzione a tutti i problemi del mondo. Si tratta del sentimento più forte che l’essere umano è in grado di provare, non a caso per amore viene inteso sia il trasporto che proviamo per la nostra dolce metà, che il sentimento che ci lega ai genitori, ai figli, agli amici. E’ amore anche la sensazione che proviamo per qualcosa che ci appassiona al punto da riempire le nostre giornate, può essere per la lettura, per lo sport, per la tecnologia o per qualsiasi altra cosa esistente al mondo.

Tornando però alla concezione classica dell’amore, non quella aulico religiosa che lega il sentimento a Dio e a qualcosa di trascendente, ma quello cavalleresco e romantico che ci lega ad una persona specifica. Le relazioni amorose, infatti, sono una parte importante della nostra vita, fondamentali al punto da essere intrinseche nel processo stesso di ciclo vitale. Proprio delle unioni sentimentali, infatti, nascono i figli e la nostra specie prosegue il suo percorso in questo mondo.

Test psicologico, in che modo abbracci?

Non sempre l’amore è corrisposto o sano, questo ci fa soffrire nel primo caso per via del rifiuto mentre nel secondo per via di problematiche che meriterebbero maggiore attenzione per essere risolte. Il test in questione non può sostituire il consiglio di uno psicologo di coppia o di un sessuologo in caso di problemi seri, ma può in ogni caso darvi un’idea di ciò che cercate in una relazione e di ciò che manca nella vostra.

Abbraccio n°1

Se ti riconosci in questo tipo di abbraccio significa che per te la cosa che conta davvero è l’amicizia. In un rapporto sentimentale cerchi primariamente la complicità con il partner e la sicurezza di poter contare su di esso quando ce n’è bisogno. Sei un romantico e vai alla ricerca dell’anima gemella.

Abbraccio n°2

Se hai scelto questo abbraccio e ti riconosci in questa modalità di stringerti alla persona amata, significa che per te è primaria la passione. Ricerchi una costante spinta passionale e sottovaluti altri aspetti relazionali che potrebbero condurti alla felicità. Spesso dunque ti stanchi del partner quando la passione scema.

Abbraccio n°3

Se invece ti riconosci in questo abbraccio significa che sei una persona insicura e che dal tuo partner cerchi conferme. Spesso non ti senti capace di andare avanti e il tuo compagno di vita deve essere in grado di darti quella sicurezza che troppo spesso ti manca.

Abbraccio n°4

In quest’ultimo caso sei una persona che va alla ricerca della fiducia. Sei introverso e diffidente, il che ti porta ad aprirti solo nel caso in cui ti fidi ciecamente del tuo partner. La sincerità per te è il fondamento di una relazione e se scopri che qualcuno ti mente per te equivale alla fine del rapporto.