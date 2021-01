Tampone positivo, lei prende comunque l’aereo: un anno di carcere

L’esito del tampone positivo non basta a fermarla. Una donna prende un aereo intercontinentale e la cosa adesso le costa molto caro.

Una donna che aveva ricevuto esito di tampone positivo e quindi consapevole di essere contagiosa, aveva viaggiato comunque in aereo. Contravvenendo in questo modo a qualunque regola sulla sicurezza emanata per arginare la dilagante pandemia da Coronavirus. Che da un anno circa ormai imperversa nel mondo. Lei è una cittadina cinese tornata in patria dagli Stati Uniti.

Leggi anche –> Vaccino AstraZeneca, l’UE non ci sta: “Svelino il contratto firmato”

Dopo che le autorità di Pechino hanno scoperto la cosa, è scattato l’arresto per questa persona. Uscire di casa con un tampone positivo che attesta la presenza del virus all’interno del proprio organismo è una violazione delle regole molto grave in Cina. Per questo motivo un tribunale del posto ha condannato la donna a dovere sottostare ad un anno di reclusione. La condanna ha un decorso immediato. Di questa vicenda parla il quotidiano ‘Global Times’, che descrive la vicenda fornendo alcuni dettagli.

Leggi anche –> Piano vaccini Italia, i tagli di Pzifer ed AstraZeneca complicano tutto

Tampone positivo, la donna fermata al suo arrivo in Cina: il tribunale le dà un anno di reclusione

La donna aveva assunto un antipiretico prima di salire a bordo dell’aereo con il quale avrebbe compiuto il viaggio transoceanico. Una volta giunta in patria manifestava quindi alcuni dei sintomi più caratteristici e diffusi che attestavano il fatto che fosse affetta dal virus. Un rapido controllo da parte delle forze dell’ordine ha fatto scattare quindi il fermo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Reazione violenta al Covid, bambina subisce amputazione delle gambe

Assieme a lei, si quell’aereo, si trovavano altre 63 persone che attualmente si ritrovano a dovere sottostare a provvedimento di quarantena. Questa vicenda si è verificata nei giorni scorsi.