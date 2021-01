Simone Cadamuro, chi è l’istruttore de La caserma: vita, carriera, curiosità

Dopo il reality Il Collegio, arriva su Raidue il nuovo docu-reality La Caserma: vediamo chi sono gli istruttori protagonisti.

Da questa sera, mercoledì 27 gennaio, a partire dalle ore 21:20 inizia il nuovo docu-reality “La Caserma“, realizzato in collaborazione con Blu Yazmine che propone un ritratto della generazione Z.

L’esperimento sociale vede come protagonisti quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che dovranno sperimentare un mondo senza internet e senza social media. I 21 giovani vivranno per un mese un’esperienza a dir poco estrema e dovranno mettersi alla prova vivendo in una caserma a Levico, in provincia di Trento. Con loro ci saranno cinque istruttori professionisti: Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo e Salvatore Rossi, guidati dal rigido istruttore capo, Renato Daretti.

LEGGI ANCHE -> La Caserma, chi è Omar Hussain: età, foto e curiosità

LEGGI ANCHE -> La Caserma, chi è Alice Paniccia: età, curiosità, vita privata e social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Cadamuro (@s.cadamuro)

Simone Cadamuro, chi è l’istruttore de La Caserma

Uno dei temibili istruttori de “La Caserma“, che debutterà questa sera, 27 gennaio, su Raidue in prima serata, è Simone Cadamuro. L’uomo è un ex militare veneto, che oggi lavora in un’azienda dove si produce il vetro. Sembra essere un uomo dai gusti retrò: ama la radio e partecipare alle rievocazioni storiche.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Simone Cadamuro ama tenersi attivo fisicamente, ama partecipare alle maratone, fare ciaspolate ed escursioni. E’ anche padre di due gatti, come si può evincere dalle foto che condivide sul suo profilo Instagram.