Renato Daretti, chi è l’istruttore capo de La caserma: la sua storia

Renato Daretti è uno degli istruttori del reality di Rai 2 La caserma. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dal stasera, 27 gennaio, alle 21.20 su Rai 2 prende il via La caserma, un nuovo reality che si concentra su un gruppo di giovani, tra i 18 e i 23 anni, i quali vengono messi alla prova ogni giorno. Ambientato appunto in una caserma, il programma vede protagonisti quindici ragazzi e sei ragazze sottoposti a una sfida sconosciuta e a tratti estrema. Su di loro incombe la figura dell’istruttore capo. Renato Daretti ricopre proprio questo ruolo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Renato Daretti

Renato Daretti è il presidente dell’Associazione Nazionale Incursori dell’esercito, nonché presidente del corso per Advanced Training Solutions (ha allenato gli astronauti italiani Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti). E’ stato il Luogotenente del 9° reggimento d’assalto paracadutisti Col Moschin di Livorno. E in passato ha allenato, tra gli altri, anche Samantha Cristoforetti: un’astronauta che non ha bisogno di presentazioni.

Su Instagram c’è un profilo che sembra corrispondere al suo, ma è impostato in modalità privata e non ci sono né post né foto da condividere. La presenza del numero “59” nel nickname fa comunque presumere che Renato Daretti sia nato nel 1959 e abbia dunque 62 anni.

Non resta dunque che attendere il debutto di Renato Daretti e dei suoi colleghi che vigileranno sul buon comportamento e sul rispetto delle regole da parte dei giovani partecipanti al reality. Staranno insieme per un mese intero e li sottoporranno a sfide fisiche e attitudinali sempre più difficili: vedere per credere!