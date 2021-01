Oroscopo del giorno, giovedì 28 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si avvicina sempre di più. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 28 Gennaio 2021.

Gennaio è quasi giunto alla fine, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di mercoledì 27 Gennaio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 25 al 31 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Giovedì 28 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Tira aria di cambiamento durante la giornata di oggi. Cercate di assecondare tutti i vostri bisogni e di non soffermarvi troppo a rimunginare sul passato. È il momento di lanciarsi su nuove sfide. Non abbiate paura!

Toro. L’ultimo periodo non è stato per voi particolarmente sereno. Nonostante questo la giornata sarà per voi abbastanza produttiva. Cercate di non tenere troppo la testa tra le nuvole e di risolvere tutte le questioni più tediose entro la fine della giornata.

Gemelli. Allarme rosso per quel che riguarda l’amore durante la giornata di oggi. Fareste bene a procedere con i piedi di piombo ed a non gettarvi su mosse troppo azzardate. Abbiate un po’ di pazienza. Presto arriveranno delle belle soddisfazioni.

Cancro. La luna sarà per voi in opposizione ma questo non è detto che sia un fatto negativo. Venere tornerà presto positiva e vi darà la spinta giusta per affrontare con coraggio e forza tutti gli ostacoli più alti. Non abbiate paura!

Leggi anche->Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti

Leone. Ultimamente avete affrontato numerosi ostacoli. Cercate però di portare ancora un po’ di pazienza e finalmente potrete stringere tra le mani i vostri trofei. Il consiglio migliore è di cercare di pesare bene le parole da utilizzare.

Vergine. Il vostro cielo sarà decisamente positivo durante la giornata di oggi, è il momento adatto per la creatività e per la fantasia. Dunque sbizzaritevi e non abbiate paura di mostrare a tutti il lato migliore di voi stessi.

Bilancia. La giornata di oggi sarà per voi decisamente positiva e fortunata. La dea bendata sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a prendere le decisioni migliori. Cercate di rimanere al fianco dei vostri amici, vi farà bene.

Scorpione. Durante le prossime ore potreste sentirvi un po’ confusi. Qualche questione sta minando al vostro buonumore e vi sta mettendo di fronte ad una scelta un po’ difficile. Cercate di prendere un po’ di tempo e di ragionare bene sul da farsi.

Leggi anche->NASA: l’immagine del pianeta che potrebbe ospitare vita aliena

Sagittario. La giornata di oggi sarà per voi abbastanza tranquilla. La fortuna girerà dalla vostra parte se saprete cogliere adeguatamente tutte le opportunità. Non cedete al malumore ed andrà tutto per il meglio, forza e coraggio!

Capricorno. La giornata di oggi sarà per voi decisamente produttiva. È il momento di risolvere una volta per tutte le questioni appartenenti al passato. Non lasciatevi condizionare da nessuno e proseguite dritti verso i vostri obiettivi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. Fuoco e fiamme durante la giornata di oggi. Le stelle e gli astri saranno tutti dalla vostra parte. Cercate comunque di rimboccarvi le maniche e di non adagiarvi sugli allori, è in arrivo un periodo duro ed è meglio che vi teniate pronti.

Pesci. Durante le prossime ore la serenità vi accompagnerà. Sarebbe bene che utilizziate però un po’ del vostro tempo per riflettere e ragionare attentamente sulla vostra vita e sui vostri prossimi obiettivi. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.