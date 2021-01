Tra Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti intercorre una amicizia molto profonda. Lei è sposata con Francesco Boccia del Partito Democratico.

Ha fatto sapere di avere abbandonato, almeno per il momento, la carriera politica, Nunzia De Girolamo. E grazie alla sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ ha saputo definitivamente reinventarsi come personaggio televisivo. Presto partirà su Rai 1 anche un programma televisivo affidato tutto a lei, dal titolo ‘Ciao Maschio‘, in calendario per la precisione a partire dal prossimo 13 febbraio.

In tale circostanza l’ospite speciale della prima puntata sarà Massimo Giletti. E proprio assieme al conduttore de ‘Non è l’Arena’, Nunzia De Girolamo posa in maniera scherzosa con il conduttore dell’emittente La7. Tra l’altro i due hanno anche lavorato insieme a ‘Non è l’Arena’ nel 2018, con la beneventana classe 1975 che aveva ricoperto il doppio ruolo di inviata ed opinionista. Ora il settimanale ‘Chi’ pubblica un servizio del quale sono proprio le immagini a destare curiosità. Lei spiega il perché della scelta come Giletti in qualità di primo ospite di ‘Ciao Maschio’.

Nunzia De Girolamo, che intesa con Giletti: “Mio marito non è geloso”

“Massimo è il prototipo del maschio contemporaneo complicato, il tipo con il quale sono sempre entrata in empatia. Un flirt tra noi? Io sono sposata, ma siamo troppo amici ed io lo insulto spesso poi”. Ed alla domanda se Francesco Boccia, esponente del PD, sia geloso, Nunzia risponde: “No, e comunque lavora troppo per farsi distrarre in questo modo”.

Chiude scherzosamente proprio Giletti: “Ho provato più gelosia io quando Nunzia ha ballato a ‘Ballando con le Stelle’ assieme a Raimondo Todaro”. Era il 2019 quando ci fu questa esperienza per la Di Girolamo. Che almeno momentaneamente sembra avere messo da parte la volontà di rappresentare i valori per il suo elettorato di centro destra.