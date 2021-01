Nicholas e William Lapresa, chi sono i gemelli influencer de La Caserma

Da Tik Tok a “La caserma”: Nicholas e William Lapresa sono così inseparabili che se uno decide di partecipare al programma, l’altro lo segue.

“La caserma” è quasi il seguito naturale del reality show “Il collegio”: ad un gruppo di 21 ragazzi vengono tolti telefoni e computer, così da poter vivere un’esperienza diversa da quella a cui sono abituati. In questa versione del programma i giovani partecipanti si troveranno in una caserma militare dove dovranno seguire regole molto rigide. Per 6 puntate il gruppo di 21 giovani dovrà svegliarsi presto, mettere in ordine la caserma ed i bagni, chiedere il permesso di parlare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Due star insieme dalla nascita

Nicholas e William sono conosciuti online come i Lapresa Twins: i due sono nati il 12 marzo 1999 a Bologna. William Lapresa ha studiato all’ Istituto Superiore M. Malpighi ed è un accanito fan di calcio: tra i due, inoltre, sembra quello più disposto a condividere la propria vita amorosa online (il ragazzo è stato prima con Virginia Montemaggi, poi con Eleonora Olivieri, ma al momento sembrerebbe single).

Leggi anche -> Simone Cadamuro, chi è l’istruttore de La caserma: vita, carriera, curiosità

Nicholas Lapresa ha studiato a scuola all’OPSCT Aldrovandi Rubbiani (dove è stato bocciato in terza). È fan della musica dei Guns N’ Roses ed è un po’ più privato del gemello: della sua vita romantica non si sa ancora nulla, cosa che fa sperare le sue fans.

Leggi anche -> George Ciupilan, chi è l’influencer de La Caserma: età, foto, social

Ad entrambi piace fare sport ed andare in palestra: questo potrebbe essere un vantaggio, visto che la vita in caserma presenta non poche sfide fisiche. Per superare la prova del programma i due gemelli dovranno rimanere fino all’ultima puntata (quindi alla sesta) senza tirarsi indietro prima della fine. A quanto pare entrambi hanno deciso di partecipare a “La caserma” per “combattere i loro vizi e mettersi alla prova”.