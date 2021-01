Naomi Akano, chi è: tutto sulla recluta de La caserma

Tra i partecipanti al reality La caserma c’è anche una famosa youtuber, Naomi Akano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Naomi Akano è una delle protagoniste della primissima edizione de La caserma, il nuovo reality tv targato Rai 2 che va in onda a partire da stasera, 27 gennaio 2021. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Naomi Akano

Naomi Akano è nata nel 2001 in Nigeria (non si conosce la data esatta), ma a soli due anni ha abbandonato il suo paese d’origine per trasferirsi definitivamente in Italia, a Modena precisamente, insieme alla sua famiglia. Non ha avuto purtroppo un’infanzia semplice: a scuola e non solo è stata più volte vittima di bullismo a causa del colore della sua pelle. E’ anche grazie a quelle brutte esperienze, però, che è maturata e si è costruita un carattere forte e determinato.

Naomi Akano è molto legata a sua madre, che in un certo momento è arrivata addirittura a svolgere tre lavori per poterle garantire una vita dignitosa. Il suo sogno è quello di riuscire a ricompensarla di tutti suoi sforzi e di prendersi cura di lei come merita. Pian piano ci sta riuscendo con il suo lavoro di Youtuber: sulla famosa piattaforma Naomi ha un canale con oltre 150mila iscritti dove posta ogni giorno tantissimi video. E’ molto attiva e seguita anche su Instagram e altri social. Al momento del suo ingresso nella trasmissione Rai non ci sono indizi chiari sul suo status sentimentale, è dunque lecito ipotizzare che sia single.

