Morta l’attrice Cloris Leachman: era Frau Blücher di Frankenstein Junior

Morta l’attrice Cloris Leachman, mito di Hollywood: lutto nel cinema mondiale per la sua scomparsa. Famosa per i tanti film celebri era stata anche doppiatrice ed aveva preso parte a numerose serie tv.

Se ne è andata un’altra grande attrice di Hollywood. Cloris Leachman ha recitato in film di grande successo. Indimenticabile l’interpretazione di Ruth Popper in L’ultimo spettacolo per la regia di Peter Bogdanovich. Quel ruolo che le vale il premio Oscar alla miglior attrice non protagonista. Tutti noi però la ricordiamo per il ruolo di Frau Blücher nel film cult Frankenstein Junior (1974) di Mel Brooks. Sempre con lo stesso regista diverte il pubblico anche nei panni di Fratella Charlotte Diesel nel film Alta Tensione.

L’attrice se ne va a 94 anni. Sposata con il regista George Englund, aveva cinque figli.