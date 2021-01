Mariolina Cannulli, chi è la mitica annunciatrice: ha 80 anni, la sua storia

Ripercorriamo la storia e la vita della mitica annunciatrice Mariolina Cannuli: carriera e curiosità di una donna che ha fatto storia.

Nata a Siena nel 1940, ma di origini siciliane, Mariolina Cannuli era figlia dell’attrice teatrale Minù Calimera. Proprio la passione della madre per la recitazione ed il canto spinsero Mariolina a cercare da ragazza una carriera nel mondo dello spettacolo. Dopo aver preso un diploma al liceo scientifico, la Cannuli si era iscritta a Scienze Politiche, ma nel contempo aveva intrapreso la carriera come speaker radiofonica della trasmissione Classe unica.

La svolta arrivò poco dopo, quando nel 1961 partecipò alle selezioni delle annunciatrici per l’allora nascente secondo programma (Rai Due, ndr) e venne presa immediatamente. Erano gli albori della televisione italiana e chiunque fosse ripreso dalle telecamere otteneva una celebrità nazionale immediata. Considerata la Femme Fatale tra le annunciatrici rai per via del suo sguardo intenso e della sua voce sensuale, Mariolina Cannuli divenne popolarissima dopo che Alighiero Noschese ne fece una riuscitissima imitazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mariolina Cannuli, la mitica annunciatrice diventa conduttrice e cantante

Proprio la notorietà raggiunta grazie a quella imitazione convinse i dirigenti Rai che Mariolina avrebbe avuto successo anche come conduttrice. Da quel momento in poi, oltre al lavoro da annunciatrice, infatti, venne richiesta per numerosi programmi di successo dell’emittente statale come Canzonissima, Circo Studio, la Domenica Sportiva e tanti altri. Negli anni ’70 le venne data anche la possibilità di recitare in due commedie italiane: Amore mio Aiutami e Mazzabubù…Quante corna stanno giù?. Nel primo recitò al fianco di Alberto Sordi e Monica Vitti.

Leggi anche ->Voliamo a Hogwarts: la serie tv di Harry Potter potrebbe essere in lavorazione

Nella sua lunghissima carriera c’è stata anche la fase canora, alla fine degli anni ’60. Mariolina Cannuli incise tre 45 giri e grazia alla sua abilità canora è stata in seguito in alcuni programmi musicali per esibirsi. Nel 1994 ha abbandonato il ruolo di annunciatrice Rai e la sua presenza in tv è andata via via scemando.

Leggi anche ->Rosanna Vaudetti, chi è: età, carriera e vita privata dell’ex annunciatrice Rai