Luca Ferettini, chi è l’aspirante rapper de La Caserma: età, social, foto

Luca Ferettini è l’aspirante rapper di origini romane che si farà conoscere in televisione per la prima volta nel programma “La caserma”.

Luca Ferettini è uno dei 21 ragazzi che partecipano al nuovissimo programma di Rai 2 “La caserma” (la cui prima puntata uscirà questa sera). Il reality, sulla scia de “Il collegio”, seleziona un gruppo di giovani per far loro vivere per un mese un’esperienza completamente diversa da ciò a cui sono abituati: senza telefono e connessione internet i 21 partecipanti questa volta non si troveranno in una scuola vecchio stampo, ma in un campo militare.

Un cadetto che vuole fare il rapper

Luca Ferettini (@caluchez su Instagram) è nato a Roma nel 2002, ma non abita più nella capitale già da qualche anno: il ragazzo si è infatti trasferito a Milano con la famiglia e lì si è anche iscritto all’Università. Per il momento Ferettini non è molto seguito online, ma non c’è dubbio che (come tutti i partecipanti de “Il collegio”) la sua situazione cambierà dopo la puntata di stasera.

Nel suo video di presentazione al programma Luca Ferettini ha ammesso che partecipa a “La caserma” per il nonno, un ex-militare. Questo però non è l’unico motivo per cui il ragazzo ha deciso di mettersi in gioco: “voglio vedere con la mia testa e le mie idee come riesco ad adattarmi a una vita così rigida” dice. Così come gli altri partecipanti, quindi, anche lui vuole mostrare (a sé stesso ed al pubblico italiano) di essere in grado di cavarsela nonostante le regole dure della vita militare.

I fan del programma stanno già discutendo online su chi, secondo loro, riuscirà ad arrivare fino all’ultimo episodio e chi invece abbandonerà “La caserma” prima del previsto. Da stasera sarà Luca stesso a dover decidere: il percorso, per quanto lungo o corto, potrebbe aiutarlo a diventare il rapper che ha sempre voluto essere.