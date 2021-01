Lorena Bianchetti, la tragica morte del padre tre giorni dopo il matrimonio

Lorena Bianchetti ha dovuto superare un grave lutto dopo le sue nozze. Suo padre si è spento pochissimi giorni dopo il matrimonio.

La Bianchetti è una conduttrice e giornalista molto apprezzata dal pubblico italiano. Nel 2015 è convolata a nozze con Bernardo De Luca. La coppia ha poi avuto una bambina quattro anni dopo.

Il matrimonio rimane un ricordo in parte doloroso. La morte improvvisa del padre fu come un filmine a ciel sereno.

Lorena Bianchetti: il tragico avvenimento subito dopo le nozze

Un fatto senza dubbio drammatico che ha toccato la presentatrice nel profondo. Un evento fortuito aveva fatto anticipare la data del matrimonio. La nuova data ha così permesso alla donna di essere accompagnata all’altare dal padre.

“Mio papà è mancato tre giorni dopo il nostro matrimonio, ma sono felice che ci sia stato. Dovevamo partire per il viaggio di nozze, purtroppo quella mattina papà è volato in cielo. Siamo felici da una parte perché non se n’è reso conto. Lo strappo è stato fortissimo, quando perdi un amore così grande quell’amore non scompare mai ma nemmeno il dolore, ci impari a convivere ma una felicità piena in tutti i sensi è sempre più difficile”. Parole indubbiamente toccanti della Bianchetti che ha voluto ricordare così il padre mentre si trovata a un noto programma televisivo.

Col senno di poi il cambiamento di data è visto dalla coppia come un dono. “Dovevamo sposarci il 23 settembre, ma il signore da cui siamo andati a prenotare la chiesa ci ha detto: “No, sposatevi prima”. Una coincidenza fortuita che le ha permesso di essere in compagnia del genitore in uno dei momenti più importanti della sua vita.

Un altro grande dono per la Bianchetti è stato quello di rimanere incinta. Nonostante i 45anni, è diventata mamma di Estelle.