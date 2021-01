La Caserma, chi è Martina Albertoni: età, foto, Instagram, vita privata

La Caserma è pronta a stupire con tanti concorrenti. Scopriamo chi è Martina Albertoni: tante curiosità su di lei.

Da questa sera, 27 gennaio, il reality debutta ufficialmente su Rai 2. Il format catapulterà i giovani concorrenti in una situazione molto particolare: dovranno vivere come i militari di inizio ‘900.

L’obiettivo sarà insegnare regole e disciplina ai concorrenti. Tra sfide, prove ed esercitazioni, il gruppo sarà tenuto sotto controllo da sei severissimi coach, tutti ex militari ovviamente. Niente eliminazioni e niente armi, via libera invece alle divise e ai turni di guardia. I ragazzi dovranno anche autogestirsi il cibo.

La Caserma, Martina Albertoni: “campagnola di nome e di fatto”

Ha 19 anni e viene da Castelfranco di sopra (Arezzo). Nonostante sia giovane, la ragazza aiuta i suoi genitori con l’agriturismo di famiglia. Conosce molte lingue e quindi può essere una valida risorsa con i clienti stranieri.

Tra le sue tante passioni c’è anche quella per le divise. Nella sua classifica personale troviamo quella da receptionist, da militare e quella della polizia stradale. Il suo sogno ha proprio a che fare con una di queste uniformi dato che vorrebbe lavorare sulle navi da crociera proprio come receptionist.

Martina si definisce una persona disordinata e ritardataria. Spera che l’esperienza nel programma la renda almeno un pochino più precisa. Il suo carattere la porta ad essere anche una persona molto decisa e che non si fa mettere i piedi in testa. Chissà se questo suo lato le causerà qualche problema.

Per vedere come se la caverà nel programma non ci resta che sintonizzarci su Rai 2 e non perderci nessun episodio.