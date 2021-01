La Caserma, chi è Alice Paniccia: età, curiosità, vita privata e social

By

La Caserma fa il suo grande debutto. Chi è Alice Paniccia, scopriamo tutto su questa concorrente. Tante curiosità su di lei.

Da questa sera, 27 gennaio, il reality debutta ufficialmente su Rai 2. Il format catapulterà i giovani concorrenti in una situazione molto particolare: dovranno vivere come i militari di inizio ‘900.

L’obiettivo sarà insegnare regole e disciplina ai concorrenti. Tra sfide, prove ed esercitazioni, il gruppo sarà tenuto sotto controllo da sei severissimi coach, tutti ex militari ovviamente. Niente eliminazioni e niente armi, via libera invece alle divise e ai turni di guardia. I ragazzi dovranno anche autogestirsi il cibo.

La Caserma: tutto su Alice Paniccia, l’insegnante di yoga

Alice ha 23anni e viene da Roma. Nella vita lavora come insegnante di danza e di yoga. Se le sue passioni potrebbero farla sembrare lontana dal mondo militare, non è così per quanto riguarda il suo carattere.

Una ragazza amante delle sfide e molto esuberante. Sicuramente saprà tenere testa ai temibili coach. Il suo carattere forte la porta a non riconoscere l’autorità quando si trova sotto pressione. Questo aspetto potrebbe causarle non pochi problemi, ma per saperlo dobbiamo aspettare l’inizio del programma.

La 23enne è anche fidanzata con un ragazzo di nome Marco. I due si sono conosciuti questa estate. Alice ha deciso di partecipare al programma non solo perché si vuole mettere alla prova, ma anche perché in passato è stata fidanzata con un militare.

Il suo obiettivo è cancellarne il ricordo non troppo piacevole. Chissà se riuscirà nel suo intento.