Juventus – Spal Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Spal è valido per i quarti di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Terzo quarto di finale della Coppa Italia, dopo che ieri è stata sancita la prima semifinalista, ovvero l’Inter. I nerazzurri di Conte hanno avuto la meglio sui cugini del Milan al termine di una partita a lunghi tratti dominata, con i rossoneri che hanno fatto gol sul loro unico tiro in porta, e contrassegnata dalla lite tra Lukaku e Ibrahimovic.

Nel pomeriggio di oggi, si sono sfidate Atalante e Lazio, mentre alle 20.45 è la volta dei campioni d’Italia della Juventus che affrontano la Spal, i ferraresi retrocessi lo scorso anno in Serie B e con la voglia non solo di tornare nel massimo campionato subito, ma anche di stupire ancora nella coppa nazionale.

Precedenti di Juventus – Spal e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni della Juventus e gli ospiti ferraresi della Spal è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro.

Sono tre i precedenti tra Juventus e Spal in Coppa Italia: gli scontri diretti si sono disputati tutti tra il 1962 e il 1973 in casa dei ferraresi. Due vittorie a una per i bianconeri è il bilancio, mentre se si guarda al bilancio complessivo tra le due formazioni in sfide ufficiali, queste sono 41. Per 26 volte ha vinto la Juventus, che contro la Spal ha perso solo tre volte e ci sono anche 12 pareggi.

Juventus e Spal, le due squadre in campo: le formazioni

Pirlo e Marino stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Morata.

SPAL (3-5-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sernicola, Seck; Brignola, Floccari.