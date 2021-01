Isola dei Famosi in famiglia: nel cast il papà di una concorrente del GF VIP

Nel cast della nuova edizione dell'”Isola dei Famosi” figura un cognome familiare. Pare infatti che il papà di una concorrente del GF VIP 2021 sarà un naufrago.

Novità nel cast dell’“Isola dei Famosi” 2021. Nella nuova edizione, infatti, pare che tra i naufraghi ci sarà anche una sorpresa per i fan del Grande Fratello VIP: i rumor parlano della presenza del padre di una gieffina 2020-2021. La nuova edizione del reality show dei naufraghi sarà condotto da Ilary Blasi e partirà tra qualche settimana, quando i concorrenti sbarcheranno in Honduras per tentare di sopravvivere e conquistare il titolo. I gossip sulla possibilità che partecipi il padre di una vippone si moltiplicano. Riuscite a riconoscerlo dalla foto?

Isola dei Famosi, nuovo naufrago padre di gieffina?

E’ Amedeo Goria, padre di Guenda, il possibile nuovo concorrente de “L’Isola dei Famosi” 2021. I gossip, infatti, parlano di una partecipazione del giornalista, padre dell’ex gieffina, tra le fila dei naufraghi in Honduras di quest’anno, nello show condotto da Ilary Blasi. Amedeo è il padre di Guenda ma è anche l’ex martio di Maria Teresa Ruta e, dato che madre e figlia hanno partecipato entrambe all’edizione 2020-2021 del Grande Fratello VIP, il signor Goria è spesso apparsi in televisione per commentare le vicende nella Casa.

Lo abbiamo visto spesso da Barbara D’Urso e in diversi salotti della quinta rete. Oggi le chiacchiere parlano di una sua partecipazione al reality show di sopravvivenza più famoso della tv italiana. Non è il solo al centro di voci di corridoio che riguardano la presenza all’Isola dei Famosi: ieri sono spuntati anche i nomi di Clemente Russo e Elisa Isoardi, insieme a quello di Francesca Lodo, ex letterina di Gerry Scotti e concorrente de “La fattoria“.

Ancora prima del suo inizio, il reality condotto da Ilary Blasi è già bersaglio di polemiche. In particolare da parte di Patrizia Rossetti, che si è scagliata contro il programma e contro i gossip che la vedevano candidata tra i concorrenti. “All’Isola non ci vado! Non mi sono mai candidata!” – ha tuonato la Rossetti – “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv.”