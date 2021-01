Grave lutto nel giornalismo: Michele Fusco morto di Covid

Michele Fusco, noto giornalista sportivo ed ex cronista parlamentare, si era ammalato di Coronavirus e si è spento oggi a 66 anni.

Se ne è andato oggi a soli 66 anni, ucciso dal Coronavirus, Michele Fusco: un giornalista di razza, preparatissimo e molto stimato dai suoi colleghi oltre che dai lettori. Dopo una lunga esperienza da cronista parlamentare si era specializzato come giornalista sportivo. Tifoso sfegatato del Milan, era stato il primo direttore di un giornale free-press italiano e negli ultimi tempi aveva trasferito la sua passione sul Web.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ultimo saluto a Michele Fusco

Michele Fusco era nato a Milano nel 1954 e la sua carriera lo aveva portato a fare la spola con Roma come osservatore attento della scena politica. Della Capitale, di Milano e dei vizi e delle virtù italiane in generale parlava nei suoi pezzi sul giornale online Gli Stati Generali, dopo aver scritto per Il Giorno, Metro e Linkiesta.

Leggi anche –> “Non lasciarmi, non mi sveglierò”: le ultime parole di un papà morto di Covid

Sono tantissimi i parenti, gli amici e i colleghi che in queste ore stanno commemorando Michele Fusco, ricordandolo come una persona gentile, professionale e competente. “Ci sono amicizie che si riempiono di ritualità e pensi che saranno eterne – scrive, tra gli altri, il collega Mario Calabresi – Michele ci ha lasciati questa mattina e lo ha portato via il virus che ha stravolto le nostre vite. Non riesco a pensare che sia successo davvero”.

Leggi anche –> Morta di Covid due settimane dopo il parto, il dolore del marito

Ciao Michele Fusco, grazie per la tua intelligenza. E la tua ironia. E il tuo stile. Che tristezza — Paolo Condò (@PaoloCond) January 27, 2021

Non posso immaginare di non sentire più la tua voce ironica, di non poter più discutere di giornali e politica la mattina. ⁦@mic_fusco⁩ sei stato un fratello e una delle intelligenze più taglienti e brillanti che la vita mi abbia regalato pic.twitter.com/9icQLkk1qY — Mario Calabresi (@mariocalabresi) January 27, 2021