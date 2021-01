Varianti Covid-19, la Germania valuta lo stop dei voli internazionali per contenere il dilagare della pandemia.

Se il nuovo Presidente eletto Joe Biden ha deciso di non ammorbidire le regole per i voli internazionali da e per gli USA, anche il resto del mondo sta frenando. Dopo una iniziale positività in merito all’arrivo dei vaccini, ora le nazioni tremano per via delle nuove varianti di Coronavirus che stanno circolando. Una situazione da fermare il prima possibile e che, secondo la Germania, si potrebbe arginare dicendo stop ai voli internazionali.

Le parole del Ministro dell’Interno tedesco

La decisione, come riporta Ansa, sembra ormai essere certa. A deciderla è stato il Ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer in una conferenza stampa alla Bild. Il motivo, si sottolinea, è dettato dal rischio che le mutazioni del virus vadano a far salire ulteriormente la curva dei contagi e che il numero di morti e la pressione sugli ospedali diventi insostenibile. “Il rischio legato alle mutazioni del Covid impone l’utilizzo di misure drastiche” ha ribadito il Ministro. E una di queste misure sarebbe proprio lo stop ai volo internazionali, ma non solo.

Aumentano le misure di sicurezza alle frontiere e in aeroporto

Sembra infatti necessario prendere in considerazione anche un aumento delle misure di sicurezza e dei controlli alle frontiere per tutti coloro che provengono soprattutto dalle aree ad alto rischio. Ma si punta anche ad imitare il modello israeliano con una circolazione aerea sopra alla Germania quasi a zero. Così si parla e si pondera in merito al blocco dei voli internazionali proprio per evitare e contenere la diffusione delle varianti di Covid-19.

La paura delle varianti Covid

Intanto anche in Italia sembra che siano arrivati i primi casi della variante brasiliana del Coronavirus. Una mutazione che ancora non sappiamo se andrà ad inficiare la capacità di immunizzazione che dovrebbe arrivare con il vaccino. Proprio questo è infatti il punto più delicato di cui si sta discutendo e su cui si stanno facendo analisi in laboratorio. È fondamentale capire se il vaccino infatti sarà efficace anche su queste variazioni o se il virus, mutando il suo RNA, lo renda inutile. Intano il mondo cerca di contenere il dilagare di queste varianti per combattere solo con quella che già conosciamo e su cui siamo certi che il vaccino abbia effetto.

(Fonte immagini Pixabay)