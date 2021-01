Buon compleanno a Georgina Rodriguez! La compagna di Cristiano Ronaldo e mamma dell’ultimo figlio del calciatore, ha raccontato come si sono conosciuti.

La bellissima Georgina Rodriguez compie 27 anni oggi 27 gennaio 2021! La modella è compagna di Cristiano Ronaldo e madre dell’ultimo dei quattro figli del calciatore, Alana Martina, nata il 3 novembre. Per i due è stato amore a prima vista e a dispetto di tutte le critiche e gli haters, si amano ogni giorno di più. Ecco come si sono conosciuti.

Georgina Rodriguez e Ronaldo: com’è nato l’amore

Georgina, che ha anche affiancato Amadeus nella conduzione di Sanremo 2020, in diverse interviste ha raccontato del primo incontro con quello che sarebbe poi stato il suo compagno e padre di sua figlia, Cristiano Ronaldo, di come si amino più di prima nonostante le critiche e chi era contro di loro. “Cristiano è una delle persone migliori che conosco.” – ha raccontato Georgina – “Mi protegge e c’è un grande legame tra di noi. Non posso negare che sia una bomba, tutto mi attrae di lui”

Leggi anche–> Georgina Rodriguez posa in intimo: mai così sexy

Il loro primo incontro risale al 2016: “Fu amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta in una strada di Madrid, mentre stavo tornando a casa, e non abbiamo avuto il coraggio di parlarci. Poco tempo dopo è venuto a fare shopping nella boutique di lusso dove lavoravo e il destino ci ha fatto poi ritrovare a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta; è stato un momento molto speciale.”

Leggi anche–> Georgina Rodriguez, il nuovo scatto che fa impazzire i fan – FOTO

Sono entrambi nati in situazioni umili e il loro arricchimento li ha resi bersaglio di critiche, a cui Georgina risponde così: “Qualunque cosa farai, sarai criticata. È così semplice, non puoi piacere a tutti. Sfortunatamente, c’è molta invidia. Sembra che sia meglio nascere ricchi, piuttosto che avere la fortuna di migliorare, ma non è così. L’invidia fa molti danni. Cerco di non provare nulla di negativo nei confronti delle persone che ci criticano.”