Erika Mattina, la concorrente de La Caserma vittima di omofobia

Erika Mattina del reality “La caserma”, la cui prima puntata è in uscita stasera, è stata vittima di omofobia online assieme alla fidanzata.

Nel nuovo reality “La caserma” 21 ragazzi dovranno passare un mese in un campo di addestramento militare ispirato a quelli della Prima Guerra Mondiale. In questo modo, il programma vuole insegnare alle nuove generazioni cosa voglia dire avere disciplina.

Era già conosciuta in televisione, ma non per un motivo felice

Erika, neolaureata in scienze dei servizi giuridici, ha partecipato al programma “Dritto e Rovescio” su Rete4 per via degli insulti omofobi ricevuti sotto una foto in cui si baciava con la fidanzata Martina Tammaro. Le due ragazze hanno anche creato una pagina Instagram chiamata “Le perle degli omofobi” per denunciare tutti coloro che non accettano l’esistenza delle persone LGBTQIA+.

Erika Mattina ha sempre avuto un ottimo rapporto con la famiglia, ma da quando ha fatto coming out non si è sentita completamente accettata: per questo motivo si è trasferita dalla famiglia della fidanzata Martina, che l’ha accolta a braccia aperte. Al momento del suo ingresso a “La caserma”, Erika ammette di non sentire i suoi genitori ormai da qualche mese. Insieme, la coppia ha anche scritto un libro dove racconta cosa è successo quando le due hanno pubblicato la foto che ha così tanto sconvolto gli haters.

Ieri la giovane ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina “Le perle degli omofobi”, dove descrive quanto sia cambiata la sua vita da quando ha conosciuto Martina ed ha fatto coming out. Erika si presenta come una ragazza che a lungo ha sentito il bisogno di essere perfetta e di soddisfare le aspettative degli altri: tutto è cambiato quando ha conosciuto Martina, la sua fidanzata. “Non ho mollato. Non ho accontentato gli altri. Ho pensato a quello che volevo io e questo mi ha ripagata” scrive. “Spero di trasmettervi tutta me stessa anche domani, con la prima puntata de La Caserma”.

Nel suo video la ragazza si presenta come molto timida, ma ci tiene ad aggiungere che non per questo si lascia mettere i piedi in testa. Parlando della fidanzata Martina e della loro battaglia social contro gli omofobi le si illuminano gli occhi ed il sorriso si fa meno imbarazzato. “La cosa più difficile di questa esperienza sarà proprio non poterla sentire” commenta. Con gli occhi lucidi (la ragazza non sente la sua famiglia ormai da un po’) commenta: “‘sti cavoli, alla fine la vita è mia”. Speriamo di vederla arrivare fino all’ultima puntata de “La caserma”.