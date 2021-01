“Cotta ma felice”, il messaggio di Elisa Isoardi: a chi è rivolto

Su Instagram scrive “Cotta ma felice”, il messaggio di Elisa Isoardi dopo un po’ di attività fisica: a chi è rivolto.

Si definisce “cotta ma felice” in un recente post su Instagram la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Per lei, nei giorni scorsi, non sono stati giorni semplici. Tra le altre cose, ha dovuto fare i conti con un’intervista a ‘Verissimo’ in cui ha ripercorso il suo passato affettivo e la sua storia d’amore con Matteo Salvini.

Leggi anche –> Elisa Isoardi: “Matteo Salvini, non riuscivo a dimenticarlo”

Nell’intervista, sono emersi lati del carattere della donna, che è apparsa in tutta la sua fragilità, ma non solo. Infatti, la conduttrice Rai non ha nascosto di aver avuto davvero difficoltà a ricominciare dopo quella relazione: l’amore tra lei e il noto politico è stato davvero qualcosa di forte, dunque.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, la foto che preoccupa i fan: cosa è successo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il ritorno social di Elisa Isoardi: cotta ma felice

La donna, dopo qualche giorno di assenza, torna ora su Instagram, il cui profilo è molto seguito, per raccontarsi a cuore aperto come sempre. Lo fa dopo un po’ di attività fisica. La bella conduttrice televisiva appare infatti sdraiata per terra, si fa un selfie e commenta: “Per la serie cotta ma felice, ora vado a magnà”. Un messaggio che secondo alcuni follower è rivolto a qualcuno.

Sono in molti infatti a pensare che Elisa Isoardi abbia la testa impegnata, ma che voglia mantenere la massima cautela e riservatezza per questa nuova relazione. Dopo la fine della lunga storia con Matteo Salvini, le sono stati attribuiti vari flirt, ultimo quello con Raimondo Todaro, tutti poi prontamente smentiti o comunque chiusi nel giro di poco tempo. Lei intanto ha manifestato il desiderio di essere mamma: che sia la volta buona?