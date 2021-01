Elena Santoro, chi è la concorrente de La Caserma: età, foto, social

Elena Santoro è una delle concorrenti del reality “La caserma”, dove un gruppo di giovani deve vivere per un mese l’esperienza militare.

“La caserma” segue le basi già gettate dal reality “Il collegio”: un gruppo di giovani vengono isolati (senza telefoni o computer) per vivere un’esperienza completamente diversa da quella a cui sono abituati. Lo sfondo questa volta non è più una scuola d’altri tempi, ma una caserma militare, dove i partecipanti dovranno seguire regole ferree. Chiedere il permesso prima di parlare, svegliarsi all’alba, pulire dormitori e bagni: questo ciò che i ragazzi dovranno fare per sei puntate.

Leggi anche -> La Caserma, chi è Alice Paniccia: età, curiosità, vita privata e social

“La caserma” vuole mostrare a tutti i coloro che non hanno fatto la leva obbligatoria cosa voglia dire avere disciplina. Non si sa ancora se l’esperimento riuscirà o se, come “Il collegio”, anche questo reality verrà criticato aspramente da giornalisti come Beatrice Dondi (che su l’Espresso scriveva: “[Il collegio] è un programma dagli ascolti stellari che si spaccia per un portatore sano di appoggio ai giovani quando in realtà li usa come bottigliette usa e getta”).

Una partecipante con un’esperienza militare alle spalle

Non arriva impreparata la giovane Elena Santoro, romana di 21 anni che farà parte del cast della prima edizione de “La caserma”. Per partecipare al programma la ragazza ha messo in pausa gli studi alla John Cabot University, dove si stava laureando in psicologia, comunicazione e letteratura inglese. Il lavoro dei suoi genitori potrebbe farle comodo per sopportare meglio la vita militare: la madre infatti è psicologa e maggiore dell’esercito, mentre il padre è colonnello. Che le abbiano dato qualche dritta su come andare avanti nel programma?

Leggi anche -> La Caserma, chi è Linda Mauri: età, foto e curiosità sulla modella lombarda

Nonostante il soprannome che Elena si è guadagnata negli scout (“scoiattolo vanitoso”, per via dei tacchi e della passione per il trucco), questa giovane potrebbe sorprendere il pubblico. “La vita da spettatore per me non è abbastanza” dice lei nel suo video di presentazione: vuole partecipare anche se sa che non sarà facile, per rendere orgogliosi i suoi genitori.