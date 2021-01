Deborah Colucci, chi è l’istruttrice de La caserma: età, foto, carriera, vita privata

Deborah Colucci è tra gli istruttori de La Caserma, il docu-reality di Raidue che debutta questa sera in prima visione assoluta.

Il nuovo docu-reality “La Caserma” debutta in prima visione assoluta su Raidue questa sera, mercoledì 27 gennaio, a partire dalle 21:20. Dopo il successo de “Il Collegio“, questo esperimento sociale insegnerà a giovani ragazzi a vivere lo stile militare.

Ventuno ragazzi e ragazze seguiranno un percorso di formazione militare e ogni puntata sarà narrata dalla voce di Simone Montedoro. Ad addestrare i giovani concorrenti, tutti di maggiore età, ci saranno invece sei istruttori di estrazione militare. L’istruttore capo è Renato Daretti e la sua squadra di coach è formata da Germano Capriotti, Simone Cadamuro, Salvatore Rossi, Giovanni Rizzo e Deborah Colucci.

Deborah Colucci, chi è l’istruttrice de La Caserma

I 21 ragazzi protagonisti de “La Caserma” hanno età comprese tra i 18 e i 23 anni e, con un cast formato da 15 ragazzi e 6 ragazze provenienti da tutta Italia, sperimenteranno per la prima volta nelle loro vite, un’esperienza estrema di un mese in cui dovranno vivere in un mondo senza internet e social media. Tra duri allenamenti, percorsi ginnici e camouflage, i ragazzi dovranno essere pronti a mettersi davvero in gioco.

Deborah Colucci, l’unica istruttrice donna de “La Caserma“, è un’allenatrice militare e atleta della Spartan Race, proveniente dalla Basilicata, che vive in provincia di Roma. Nel 2018 ha vinto la Spartan Race di Orte nella categoria Sprint (1:23:34) e la Spartan Super 13 km di Misano Adriatico (2:04:48). L’anno successivo si è classificata al terzo posto per la Spartan Race Super Age Group e al sesto posto per la Spartan Race di Orte. Ama viaggiare ed è padrona di un cane.