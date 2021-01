Coronavirus 27 gennaio: oltre 15mila contagi, calano i positivi

Emergenza Coronavirus oggi 27 gennaio in Italia: oltre 15mila contagi, calano i positivi, la situazione aggiornata e i dati.

Risale il numero di nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, anche se comunque il dato è ancora lontano da quelli registrati a metà novembre, quando come si ricorderà si toccarono i 40mila contagi al giorno. Nello stesso tempo, anche oggi si registra un nuovo calo di attualmente positivi.

Andiamo con ordine: i nuovi contagi sono nella giornata di oggi 15.204 su un totale di 293.770 tamponi totali effettuati, compresi gli antigenici. Se si conteggiano tutti i tamponi finora effettuati, in media un italiano ogni due ha effettuato un tampone. Il numero di dimessi e guariti sfiora anche oggi quota 20mila.

Dati Coronavirus Italia oggi 27 gennaio: la situazione

A questi numeri, si aggiunge il dato dei decessi, che sono nelle ultime 24 ore 467 e così anche oggi la quota di attualmente positivi scende: sono infatti 477.969 gli italiani che hanno il Covid. Superata complessivamente la soglia dei 2,5 milioni di casi. Numeri buoni arrivano anche nelle ultime 24 ore dagli ospedali, dove continua ad allentarsi la pressione e a ridursi il numero dei ricoveri.

Abbiamo infatti in totale 214 ricoverati in meno, venti posti letto si sono poi svuotati nelle terapie intensive, dove sono stati 115 gli ingressi nelle ultime 24 ore, anche questo un dato al ribasso. Cala del 9% il numero dei malati giornalieri in media negli ultimi sette giorni: si registrano infatti 12.426 casi in media al giorno. Cala poi del quattro per cento settimanale il numero dei decessi. Torna a salire il numero medio di vaccini: sono circa 85mila nelle ultime 24 ore, su una media inferiore ai 50mila al giorno nell’ultima settimana.