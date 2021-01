Calciomercato Juventus, Scamacca resta al Genoa? Il suo futuro

Pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato: il futuro di Gianluca Scamacca è ancora incerto

Con l’arrivo di Ballardini sulla panchina del Genoa sono arrivati risultati positivi per la compagine ligure, ma il giovane attaccante italiano Gianluca Scamacca ha perso il posto da titolare. L’attuale allenatore del Grifone ha optato per Mattia Destro, che sta ripagando la fiducia del tecnico a suon di gol. E così il centravanti di proprietà del Sassuolo vorrebbe trovare una nuova destinazione entusiasmante. Come svelato nelle ultime ore il suo profilo sarebbe stato messo nel mirino dalla Juventus come vice Morata. L’opportunità ai bianconeri è un’occasione da non sprecare: il suo desiderio è quello di essere protagonista per i prossimi sei mesi.

Calciomercato Juventus, nuovo summit per Scamacca

Nelle prossime ore sarebbe in programma un nuovo incontro tra Paratici e Carnevali per decidere il futuro dell’attaccante del Genoa. Come svelato da Tuttosport il nodo da sciogliere sarebbe sulla modalità del trasferimento: il prestito potrebbe arrivare anche con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni con la Juventus che punterebbe così sulle qualità del centravanti italiano, anche nel mirino del Ct Mancini per la Nazionale maggiore.