Atalanta – Lazio Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Lazio è valido per i quarti di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Secondo quarto di finale della Coppa Italia, dopo che ieri è stata sancita la prima semifinalista, ovvero l’Inter. I nerazzurri di Conte hanno avuto la meglio sui cugini del Milan al termine di una partita a lunghi tratti dominata, con i rossoneri che hanno fatto gol sul loro unico tiro in porta, e contrassegnata dalla lite tra Lukaku e Ibrahimovic.

Nel pomeriggio di oggi, si sfidano invece in un’altra sfida accesissima e che ha il sapore di Europa tra due squadre che molto bene hanno fatto negli ultimi anni, l’Atalanta e la Lazio. Due i punti di differenza tra le due formazioni, che vengono davvero da un’importante serie utile consecutiva, che le ha aiutate a risalire la classifica della Serie A.

Precedenti di Atalanta – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e la Lazio è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raidue a partire dalle 17.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

Le due squadre si sono affrontate già dieci volte in Coppa Italia. La prima volta risale al quarto turno nel 1938 e ad avere la meglio è stata la Lazio. Invece, la prima vittoria dell’Atalanta in scontri diretti di Coppa Italia risale al 1976. Il precedente più recente tra le due formazioni è anche la sfida più importante: la finale del 2019, che terminò con il punteggio di due a zero per l’Atalanta.

Atalanta e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

ATALANTA (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Miranchuk, Muriel.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Escalante, Akpa Akpro, Fares; Pereira, Muriqi.