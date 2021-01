Antonella Elia tumore, lei si toglie i vestiti e mostra i segni – FOTO

Vicenda Antonella Elia tumore, la torinese si sfoga su Instagram e si mostra anche senza veli per raccontare quello che ha vissuto.

Nelle scorse settimane si è parlato, niente affatto nel bene, di Antonella Elia. Colpa dello scontro avvenuto in diretta televisiva durante la sua incursione nella casa del Grande Fratello Vip 2020, con lei che aveva insultato apertamente Samantha De Grenet. La 56enne torinese, ex valletta di Mike Bongiorno a ‘La Ruota della Fortuna’ e presente da tempo in televisione specialmente sulle reti Mediaset, attira l’attenzione dei suoi fans parlando del tumore che le venne diagnosticato cinque anni fa.

Lei sul suo profilo personale Instagram scrive: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma di 4 cm. “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro” mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità.

Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Mi sono messa a nudo su ‘Panorama’ per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati. La diagnosi precoce può salvare la vita. La prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo”.

Antonella Elia tumore, le sue parole e le accuse a Benedicta Boccoli

E sempre a ‘Panorama’ lei afferma di essere “una Maleficent solo in tv”. In realtà, nella vita di tutti i giorni lei è ben più mite. Poi si scaglia contro Benedicta Boccoli, con la quale vige una amicizia lunga ben 30 anni. Ma quest’ultima, nei giorni scorsi, aveva accusato Antonella Elia di essersi inventata il fatto di avere avuto un ‘vero’ tumore.

E l’aveva esortato a chiedere scusa per rispettare chi invece sul serio lotta contro un brutto male. La Elia ci è rimasta male. “Benedicta sapeva tutto, per me sono parole ignobili le sue. Non esistono tumori di serie A e tumori di serie B”.