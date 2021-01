Sui social circola l’indiscrezione secondo cui Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati. La prova? Avrebbero già cambiato casa…

Il rumor è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Andrea Delogu e Francesco Montanari, secondo un’indiscrezione pubblicata dal sempre informatissimo sito Giornalettismo, avrebbero messo fine alla loro bellissima storia d’amore. Il loro matrimonio durava dal 2016 ma darebbe entrato in crisi dopo il lockdown causa Covid-19.

Andrea Delogu e Francesco Montanari ognuno per la loro strada?

La prova dell’allontanamento tra Andrea Delogu e Francesco Montanari starebbe negli ultimi post su Instagram della conduttrice Rai, con foto insolitamente malinconiche e, soprattutto, scattate in un’abitazione diversa da quella coniugale. Ma da parte della coppia finora non sono giunte conferme né smentite.

Di recente, tra l’altro, non erano emersi segnali o indizi che potessero far presagire una crisi coniugale in atto o imminente. La bella romagnola in varie occasioni aveva raccontato la sua storia d’amore e aveva ribadito più volte di amare il fascinoso attore (senza peraltro nascondere la sua forte gelosia nei confronti del marito).

Anche se, come sembra, l’indiscrezione fosse veritiera, è probabile che i due, già molto riservati, vogliano mantenerla privata, almeno per il momento. D’altra parte, la “rottura” potrebbe essere solo temporanea e non è escluso che presto o tardi la coppia possa ricomporsi. Per i loro fan (e non solo) sarebbe il finale più bello. Insomma, vedremo probabilmente nei prossimi giorni o nelle prossime ore se la separazione sarà ufficializzata o se, invece, si è trattato solo di una “sbandata” passeggera.

