Vaccino Covid: chi ha ricevuto le due dosi non può trasmettere il virus

Rivelazioni del direttore della microbiologia del Bambino Gesù, Federico Perno, che ha svelato dettagli sul vaccino Covid a “Il Corriere”

Novità importanti per quanto riguarda il vaccino Pfizer-BioNTech e Moderna. Così ha parlato Federico Perno, direttore della microbiologia del Bambino Gesù, che ha svelato ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “I dati pubblicati mostrano che dopo aver ricevuto le due dosi le persone non si sono ammalate, e si presume che non si siano neppure infettate visto che, in base agli studi preliminari sia di Pfizer-BioNTech sia di Moderna, i vaccinati hanno sviluppato una forte risposta immunitaria protettiva”. Jonathan Van-Tam, consulente del governo e vicecapo della sanità nel Regno Unito, nei giorni scorsi aveva rivelato qualche dubbio per il vaccino e così lo stesso Perno ha aggiunto il suo punto di vista sulla vicenda: “Questo è il classico atteggiamento cautelativo di un rappresentante istituzionale di sanità pubblica che parla a nome di Boris Johnson. Capisco che ogni sua parola vada soppesata. I dati in ottica virologica hanno scoperto che questi vaccini bloccano l’infezione: chi non viene infettato non possa infettare”.

Vaccino Covid, le mascherine vanno ancora usate

Successivamente Federico Perno, direttore della microbiologia del Bambino Gesù, ha aggiunto altri dettagli importanti: “Le mascherine sono necessarie. Il vaccino, come sempre succede, è inefficace in una minima percentuale di persone, che quindi possono infettarsi ed essere contagiose. La mascherina deve essere usata, il distanziamento rispettato così come l’igiene delle mani. Le regole valgono per tutti, anche per gli italiani dove la situazione è leggermente migliore”.

Infine, è tornato a parlare della situazione in Israele: “C’è stato un calo delle infezioni tra i vaccinati soltanto verso la seconda dose perché gli anticorpi protettivi sono presenti dopo un paio di settimane dalla prima somministrazione. Dopo aver finito il ciclo, la mascherina va tenuta sempre finché non si conoscerà la fine”.