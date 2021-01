Uomini e Donne, frase shock sessista: Maria De Filippi infuriata

Frase shock maschilista a Uomini e Donne da parte di un cavaliere del Trono Over. Maria De Filippi infuriata lo zittisce, caos in studio.

Momento di caos nello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi, che ha lasciato lo studio davvero con l’amaro in bocca dopo una frase sessista da parte di un cavaliere dal parterre del Trono Over. Che nel 2021 i telespettatori italiani debbano sentire certe frasi è già di per sè inammissibile, a maggior ragione in un programma televisivo di pomeriggio, seguito anche da un pubblico di giovani. La padrona di casa Maria De Filippi non si è lasciata sfuggire l’uscita infelice e si è infuriata.

Uomini e Donne, frase sessista shock di un cavaliere

Al peggio non c’è mai fine e nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, Armando lo ha confermato e dimostrato a tutti i telespettatori italiani. Parlando del nuovo drama tra lui e la nuova dama Nicole, al Trono Over, ha fatto un’uscita davvero infelice che ha fatto accapponare la pelle a tutti i presenti, soprattutto a Maria De Filippi, la padrona di casa, che quando si tratta di demolire chi non rispetta le persone, non si spreca.

“Risulta debole, ma non in quanto sesso inferiore all’uomo“, questa la frase sessista di Armando, che è grave, in quanto fa leva su un preconcetto vetusto e assurdo che vede la donna, il “sesso debole”. Maria De Filippi ha tentato di far spiegare meglio Armando, sperando che non intendesse quello che in effetti sembra. “Chi te l’ha detto che è inferiore, lo stai dicendo tu.” ha così replicato Maria. Armando, nel tentativo forse di recuperare, ha evidentemente peggiorato la situazione, continuando ad esprimersi per stereotipi e luogo comuni di genere.

“Nicole ha quel lato femminile che, secondo me, è importantissimo in una donna.”. Peggio. “Mi ha fatto capire che la figura di un uomo accanto a una donna è molto importante e questo mi porta a darle protezione, ad abbracciarla e a cercare di capirla. Volevo dire questo.” Ancora peggio, se possibile. Auspicando di non dover più assistere a certi scempi in televisione, la riflessione del giorno è: smettere di usare stereotipi vecchi cento anni sulle donne, sarebbe cosa buona e giusta.