Uomini e donne, anticipazioni puntata del 26 gennaio

Uomini e donne ritorna con il suo consueto appuntamento. Come sempre ci saranno colpi di scena e momenti molto emozionanti.

Lo show pomeridiano di Maria De Filippi rivela sempre molte sorprese. Riguardo alla puntata di oggi sono trapelate delle news scottanti in particolare su Maurizio e Gemma Galgani.

Una puntata particolarmente focalizzata sui protagonisti del Trono Over, ma non mancheranno di certo le sorprese. Scopriamo che cosa succederà.

Uomini e donne: ecco cosa succederà tra Maurizio e Gemma

Gemma Galgani tornerà a stupire il pubblico con le sue vicende amorose. Nelle scorse puntate tutti pensavano che tra lei e il cavaliere fosse finita e che il loro rapporto si fosse incrinato definitivamente. Dopo fiumi di lacrime e un duro scontro, la Galgani si illuderà di un possibile ritorno di fiamma con il corteggiatore.

Nella scorsa puntata, l’uomo sarebbe andato a consolare Gemma dietro le quinte. Un gesto che non è passato inosservato alla donna che ha subito pensato a un possibile riavvicinamento tra i due. Una speranza che sarà infranta nella puntata di oggi. Guerci è più che mai deciso della sua decisione e non sembra essere intenzionato a tornare indietro. Il 50enne spiegherà di essere andato a rincuorare la donna solamente per una questione di affetto.

La Galgani però non si arrende. Dopo uno sfogo sui social, arriva una nuova ipotesi sulla fine del suo flirt con Maurizio. La colpa sarebbe di alcune pressione esterne, così forti, da far cambiare idea all’uomo. Le voci sulla loro evidente differenza di età e le continue batture della Cipollari avrebbero causato il naufragare della loro storia.

Guerci smentirà questa ipotesi e anche gli opinionisti prenderanno le distanze da queste affermazioni. La Galgani non si perderà d’animo e troverà subito un sostituto. Un corteggiatore del parterre riuscirà a far breccia nel cuore della dama e i due si scambieranno i numeri di telefono. A far concorrenza a all’uomo ci sarà anche un altro spasimante di 40anni. Gemma si mostrerà decisamente intenzionata ad approfondire le nuove conoscenze.