De Martino e la Guaccero hanno vissuto un momento di imbarazzo quando Jonathan a “Detto Fatto” ha fatto una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta.

Gli spettatori di oggi pomeriggio di “Detto Fatto” hanno assistito ad un momento di imbarazzo per Stefano De Martino, che questa sera condurrà la nuova puntata di “Stasera tutto è possibile”, e la padrona di casa Bianca Guaccero, quando Jonathan, ha fatto una rivelazione piccante. L’opinionista ha infatti lasciato tutto il pubblico dei telespettatori italiani in ascolto davvero a bocca aperta, sganciando una boma di gossip non da poco. Ecco che cosa ha rivelato.

Rivelazione piccante a “Detto Fatto” per De Martino e la Guaccero

Jonathan, opinionista fisso del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, si è auto proclamato un cupido che non sbaglia mai un colpo. E chissà che anche questa volta non si sia sbagliato su un possibile flirt tra Stefano De Martino e la Guaccero. Il giovane conduttore ex fidanzato di Belen Rodriguez era ospite in collegamento della puntata di oggi di “Detto Fatto” e ha vissuto un momento imbarazzante per le dichiarazioni dell’opinionista.

Leggi anche–> Belen incinta, la reazione dell’ex marito Stefano De Martino

Jonathan ha asserito, infatti, che i due “formerebbero una coppia bellissima” e ha anche aggiunto: “Siete fatti l’uno per l’altra. Stefano un caffè con la Guaccero te lo puoi prendere o no?”, generando l’imbarazzo generale. Non una cattiva idea dal momento che la conduttrice è single da due anni ormai. De Martino, da parte sua, dopo un momento di disagio ha riso dicendo che “un caffè non si nega a nessuno“.

Leggi anche–> Stefano De Martino racconta il dramma dell’eroina: “Come mi sono salvato”

Ma la Guaccero sembra essere quella più a disagio dopo la frase di Jonathan. La conduttrice infatti ha scherzosamente abbandonato lo studio per alcuni secondi dicendo: “Mi dissocio, è impazzito mi sto vergognando!”. Lo scambio di battute è finito tra le risate generali e, pare, un prossimo appuntamento-caffè tra la Guaccero e Stefano. Il conduttore, questa sera, sarà impegnato nella nuova puntata del fortunato e divertente show di Rai2 “Stasera tutto è possibile“.