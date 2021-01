Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 26 gennaio

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria con tanti ospiti ed esperti: le anticipazioni di oggi, 26 gennaio

Oggi, 26 gennaio, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla. Si parlerà inoltre della crisi di Governo e, come da anticipazione, si cercherà di rispondere alla domanda: “Come e quanto questa crisi politica condizionerà la lotta al coronavirus già segnata dalla carenza improvvisa dei vaccini?”

Come sempre, fulcro della trasmissione rimangono i principali temi di attualità e cronaca che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.



Cartabianca, le anticipazioni

Riprendendo le fila degli argomenti di dibattito che hanno caratterizzato che le scorse puntate, il programma di approfondimento giornalistico torna su una delle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria, ossia la difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi. Ma non solo.

Si tornerà infatti a parlare di tutti gli aspetti che riguardano l’attuale crisi di governo, e delle sue possibili evoluzioni.

La crisi di Governo

Più probabile è che ne seguirà una nuova maggioranza, un governo di transizione, un ritorno alle urne prima dell’estate o semplicemente le acque finiranno per calmarsi?

In che modo la crisi di governo andrebbe a incidere sul nostro Paese?

Tanti partiti hanno auspicato una tregua data l’attuale situazione dovuta alla pandemia e alle sue conseguenze sull’economia, tuttavia la crisi innescata da un’altra fetta di oppositori, alla cui testa si trova il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sta portando l’Italia a dover virare per forza di cose verso altri scenari plausibili.

